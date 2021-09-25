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Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке. Такого вы еще не видели (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 06:30
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Герцогиня Кембриджская встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте. Смотрите, как Кейт выглядит в спортивной форме
Кейт Миддлтон встретилась с чемпионами по теннису
Кейт Миддлтон встретилась с чемпионами по теннису / Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая, по слухам, планирует четвертого ребенка, продемонстрировала свою спортивную фигуру, когда пришла на встречу с британскими теннисными чемпионами Эммой Радукану, Джо Солсбери, Альфи Хьюиттом и Гордоном Ридом.

Герцогиня Кембриджская надела темно-синий жакет с короткой теннисной юбкой, а завершила образ белыми кроссовками. Кейт испытала свои силы в теннисе с лучшими игроками Великобритании в честь их достижений на Открытом чемпионате США.

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Миддлтон поделилась кадрами с приема в Instagram.

Кейт Миддлтон и Эмма Радукану / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Кейт Миддлтон и Эмма Радукану вместе сыграли в парном разряде. Юная чемпионка охарактеризовала удар герцогини справа как "невероятный".

Кейт Миддлтон примерила спортивную форму / Фото: Getty Images

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Герцогиня Кембриджская в течение последних двух месяцев была на летних каникулах со своим мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми. Неделю назад Кейт вернулась к королевским обязанностям, посетив военную базу Королевских ВВС Брайз-Нортон в Оксфордшире и встретившись с теми, кто помогал эвакуировать беженцев во время захвата Афганистана талибами.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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