Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке. Такого вы еще не видели (фото)

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая, по слухам, планирует четвертого ребенка, продемонстрировала свою спортивную фигуру, когда пришла на встречу с британскими теннисными чемпионами Эммой Радукану, Джо Солсбери, Альфи Хьюиттом и Гордоном Ридом.
Герцогиня Кембриджская надела темно-синий жакет с короткой теннисной юбкой, а завершила образ белыми кроссовками. Кейт испытала свои силы в теннисе с лучшими игроками Великобритании в честь их достижений на Открытом чемпионате США.
Миддлтон поделилась кадрами с приема в Instagram.
Кейт Миддлтон и Эмма Радукану вместе сыграли в парном разряде. Юная чемпионка охарактеризовала удар герцогини справа как "невероятный".
Герцогиня Кембриджская в течение последних двух месяцев была на летних каникулах со своим мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми. Неделю назад Кейт вернулась к королевским обязанностям, посетив военную базу Королевских ВВС Брайз-Нортон в Оксфордшире и встретившись с теми, кто помогал эвакуировать беженцев во время захвата Афганистана талибами.
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