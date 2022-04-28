Больше не холостяк! Иракли Макацария обручился с 19-летней возлюбленной

Иракли Макацария сделал предложение возлюбленной

Иракли Макацария долго оставался холостяком и даже пытался найти счастье на телевизионном проекте в Украине. Но все же ему удалось найти свою вторую половинку и теперь он готовится обменяться с ней кольцами у алтаря.

Продюсер сделал предложение своей возлюбленной Лизе Чичуа. Пару не смущает разница в возрасте в 17 лет и они счастливы друг с другом.

Реклама

Скриншот – instagram.com/maqatsa

Романтическое предложение руки и сердца состоялось в кругу близких и друзей. Макацария организовал площадку с видом на город, украшенную воздушными шарами в виде сердец и огромной надписью "Marry me" (Выходи за меня – Ред.).

Скриншот – instagram.com/maqatsa

Будущая невеста с радость надела на палец кольцо с огромным камнем и сказала "Да!". Стоит отметить, что на помолвочное кольцо Макацария не поскупился – россыпь бриллиантов с круглым центральным камнем впечатляет!

Скриншот – instagram.com/maqatsa

В конце торжества влюбленные отпустили в небо шары и вместе наслаждались праздничным салютом.

Реклама

Скриншот – instagram.com/maqatsa

Скриншот – instagram.com/maqatsa

Напомним, что о романе Иракли и Лизы стало известно в апреле прошлого года. Где и как познакомились 19-летняя девушка и 36-летний бизнесмен неизвестно. Возлюбленная шоумена не активно ведет соцсети и редко делится подробностями личной жизни.

Ранее стало известно, что блогер Саша Бо во второй раз выходит замуж.