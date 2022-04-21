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Саша Бо во второй раз выходит замуж: Любовь спасет мир!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 22:25
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Украинская блогерша поделилась радостной новостью – любимый сделал ей предложение!
Саша Бо получила предложение руки и сердца
Саша Бо получила предложение руки и сердца / Фото: instagram.com/sashaabo

Недавно Саша Бо развелась с Игорь Пустовитом. Впрочем, в статусе холостячки она находилась недолго. Известно, что блогерша начала новый роман со стоматологом Платоном Тарнавским. Новые отношения Саша пыталась скрывать от публики, но внимательные фанаты разоблачили ее.

И вот звезда Instagram решила поделиться с фанатами прекрасной новостью – она невеста.

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Иногда, война разводит... Но нас очень сильно объединила любовь. Настолько сильно, что я сказала ДА, – написала Саша и показала "то самое" кольцо.

Оказывается, Платон сделал предложение руки и сердца Саше Бо еще раньше. Но блогерша решила рассказать об этом только сегодня.

Я даже не знаю с чего начать... И стоит ли вообще.. Я действительно долго молчала, потому что не знала, насколько сейчас делиться своим счастьем. И знаете что? Только любовь спасет этот мир, – написала она.

Скриншот Instagram

Анастасия Рогожинская
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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