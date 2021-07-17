"Больше не могу предавать себя и сына": Мишина рассталась с Эллертом (фото)

Экс-возлюбленный актрисы отреагировал на ее заявление скриншотом из Википедии

Ксения Мишина объявила о расставании с Эллертом. Коллаж: "Сегодня"

Известная украинская актриса и участница популярного шоу Ксения Мишина рассталась со своим возлюбленным Александр Эллертом.

Об этом без упоминания имен написала Мишина в Instagram.

"Случилось это внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение", - написала она.

По словам Мишиной, за один год ее жизни можно было бы снять драму.

"Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу", – добавила актриса.

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В свою очередь Александр Эллерт спустя несколько часов после заявления Мишиной опубликовал скриншот из Википедии с объяснением слова "драма".

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