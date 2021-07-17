"Більше не можу зраджувати себе і сина": Мішина розійшлася з Еллертом (фото)

Екс-коханий актриси відреагував на її заяву скріншотом з Вікіпедії

Ксенія Мішина оголосила про розставання з Еллертом. Колаж: "Сьогодні"

Відома українська акторка та учасниця популярного шоу Ксенія Мішина розійшлася зі своїм коханим Олександром Еллертом.

Про це без згадки імен написала Мішина в Instagram.

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не має мати ніякого стосунку до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", – написала вона.

За словами Мішиної, за один рік її життя можна було б зняти драму.

"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити і приймати любов, вчуся радикальному прощенню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу", – додала актриса.

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Водночас Олександр Еллерт через кілька годин після заяви Мішиної опублікував скріншот з Вікіпедії з поясненням слова "драма".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Раніше ми писали, що Мішина дала раду Огневич і зізналася, що було найскладнішим на проєкті.