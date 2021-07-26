Больше не скрывают отношения: как Джей Ло отметила день рождения в компании Бена Аффлека (фото)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек засняли на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/jlo
Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека ликуют – пара подтвердила свои отношения спустя несколько месяцев слухов о воссоединении. Свой день рождения Джей Ло отпраздновала с Аффлеком, в Сети появились новые фото пары.
Папарацци засняли влюбленных на яхте в Сен-Тропе. Пара особо не скрывалась.
Дженнифер Лопес отметила день рождения с Беном Аффлеком в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/
Затем вместе с друзьями Джей Ло и Бен Аффлек отправились в ночной клуб, где отмечали день рождения певицы.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/
В фан-аккаунтах в комментариях поклонники не скрывают своего восторга и надеются, что на этот раз Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку удастся сохранить отношения.
Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го, за несколько дней до свадьбы, пара рассталась.
Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.
В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.
Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.
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