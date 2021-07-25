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Джей Ло - 52!

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Это произошло! Дженнифер Лопес официально подтвердила роман с Беном Аффлеком (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июля, 07:00
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В своей день рождения Джей Ло опубликовала совместное фото с Беном Аффлеком, на котором они целуются. Фанаты в восторге. Мы – в шоке
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Все, кто верил и надеялся, что Лопес и Аффлек снова вместе – ликуют. В день своего 52-летия Дженнифер поделилась в Instagram-профиле фотографией, на которой они с Беном запечатлены во время романтического поцелуя.

На снимках Джей Ло одета в красно-желтый купальник и яркую накидку. Вместе с 48-летним Аффлеком звезда отпраздновала день рождения на яхте.

Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес показала поцелуй с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В комментариях к посту поклонники Дженнифер поздравляют ее с днем рождения и радуются за нее с Беном. Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Дженнифер Лопес застраховалась от измен – подробности в сюжете:

Ранее мы показывали, как выглядели Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тогда и сейчас – фото спустя 17 лет.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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