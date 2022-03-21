Борис Моисеев переписал на Кристину Орбакайте квартиру в Латвии – есть куда уехать из РФ

Борис Моисеев переписал квартиру в Юрмале на Кристину Орбакайте / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее друг семьи Аллы Пугачевой перенес два инсульта. Сейчас Борис Моисеев почти не появляется на публике и ведет затворнический образ жизни. Видимо, здоровье артиста ухудшилось, так как он стал переписывать свое имущество,

Квартира стоимостью 230 тысяч долларов артист подарил дочери Примадонны – певице Кристине Орбакайте, пишет teleprogramma.pro.

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Моисеев подарил квартиру Орбакайте / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Ранее сообщалось, что не только Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми, но и Кристина Орбакайте с семьей выехала из России после начала войны в Украине. Все они выступили против войны, хоть и напрямую не назвали свою страну агрессором.

Позже появилась информация, что Орбакайте вернулась в Москву. Где сейчас находится певица – неизвестно. Однако теперь у нее появилось еще одно место, куда можно было бы уехзать из РФ, когда там станет совсем невыносимо жить! Наверняка у Кристины есть апартаменты и в других странах, но квартира в Латвии будет не лишней.

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К слову, отец Кристины, Миколас Орбакас, сейчас живет в соседней Литве вместе со своей супругой.Ранее он признавался, что пенсия у него небольшая, поэтому ему иногда помогает дочь Кристина.