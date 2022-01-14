Бориса Грачевского не стало год назад: почему семья может не получить многомиллионное наследство

За наследство Бориса Грачевского началась война / Фото: Instagram

Борис Грачевский оставил в наследство загородный дом площадью 300 квадратных метров в закрытом поселке недалеко от Москвы стоимостью 50 миллионов рублей (19 миллионов гривен ). Также у режиссера была трехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 17 миллионов рублей (около шести миллионов гривен ) и бизнес-империю "Ералаш", в которую входили киношколы, продюсерский центры, товарный знак.

Борис Грачевский / Фото: Скриншот из YouTube

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Законных наследников у Бориса Юрьевича пять: вдова и четверо детей от трех браков, однако пока имущество невозможно поделить, так как идут суды. Фигурируют в истории не только наследники режиссера.

Первая жена Грачевского собиралась претендовать на наследство. Она подавала в суд и хотела получить часть недвижимости и права на "Ералаш", уверяя, что они с режиссером вместе придумали легендарный киножурнал и теперь ей положена доля с прибыли.

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В конце декабря заявление бывшей жены Грачевского суд отклонил, но в истории с наследством точка не поставлена.

Законным наследникам может не достаться ни копейки. Друг режиссера и нынешним директор журнала "Ералаш" Аркадий Григорян переписал на себя часть бизнеса Грачевского

Аркадий — директор, которому доверял Боря все-все. Все деньги, все договора. Оказывается, переписал все детские доли, доли наследства на себя. Это выяснялось абсолютно неожиданным образом. Подделал подписи Бориса Юрьевича. И сейчас это расследуется в суде, – рассказывала знакома режиссера Оксана Сташенко в беседе с Пятым каналом.

Позже экспертиза выяснила, что подписи Грачевского на документах действительно поддельные, но суды до сих пор идут.

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Кроме этого, Аркадий Григорян требует, чтобы родственники покойного режиссера выплатили ему долг Грачевского. Оказывается, Борис Грачевский занимал у Григоряна 18,5 миллиона рублей (семь миллионов гривен).