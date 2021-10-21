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Друг покойного создателя Ералаша требует с его семьи многомиллионный долг

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
21 октября, 11:15
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Борис Грачевский ушел из жизни в январе этого года. За его наследство развернулась борьба. Теперь выяснилось о долгах создателя "Ералаша"
/ Фото: Instagram

Один из друзей Бориса Грачевского, нынешний владелец киножурнала "Ералаш" Аркадий Григорян подал два иска в суд, которые адресованы его вдове Екатерине Белоцерковской, а также наследникам режиссера. Григорян требует, чтобы родственники Грачевского выплатили ему долг режиссера. Об этом пишет StarHit

Это иски о взыскании задолженности. Согласно договору, заключенным между истцом и Борисом Юрьевичем, остались невыплаченные суммы, которые истец и хочет взыскать. Речь идет о 18,5 миллиона рублей (семь миллионов гривен), включая основной долг и проценты, – сказали в Мещанском суде.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская / Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

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Адвокат Екатерины Белоцерковской подтвердил наличие долга, но выплатить необходимую сумму вдова режиссера не может.

Средств у Екатерины сейчас почти нет, она не работает, друзья Бориса Юрьевича ей финансово помогают. Сбережения, которые были, давно потрачены. Вступить в наследство тоже никак не может, пока идут суды, – сказал адвокат.

Борис Грачевский оставил в наследство загородный дом площадью 300 квадратных метров в закрытом поселке недалеко от Москвы стоимостью 50 миллионов рублей (19 миллионов гривен ). Также у режиссера была трехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 17 миллионов рублей (около шести миллионов гривен ).

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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