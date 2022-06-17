Брэдли Купер едва не потерял жизнь из-за наркотической зависимости

Брэдли Купер рассказал о зависимости от кокаина и алкоголя / Фото: Getty Images

47-летний Брэдли Купер, который будет играть Леонарда Бернстайна в новом фильме Netflix, уже раньше делился СМИ, что в начале 2000-х он пристрастился к наркотикам и алкоголю, а когда трезвел, то погружался в депрессивное состояние и даже задумывался о самоубийстве!

В подкасте Wondery SmartLess Брэдли Купер рассказал, что помог ему побороть зависимость его коллега Уилл Арнетт, сообщает Independent .

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Звезда сериала "Задержанное развитие" ранее был женат на подруге Купера Эми Полер и жил по соседству. Так что актеры время от времени вместе ходили на тусовки. Однажды Арнетт не выдержал и сказал Куперу, что тот ведет себя как полный придурок и слишком грубо шутит, хотя самому Брэдли казалось, будто он всегда был на высоте.

Уилл Арнетт и Брэдли Купер

Я тогда впервые осознал, что у меня проблемы с наркотиками и алкоголем. Об этом мне сказал Уилл, и я никогда не забуду. Я был полностью потерян, у меня была кокаиновая зависимость. Уилл рискнул завести со мной этот сложный разговор, кажется, в июле 2004 года, и это помогло мне встать на правильный путь – решить изменить свою жизнь, – вспомнил Купер.

Брэдли также вспоминал, что он был ужасно неуверенный в себе. И даже роль в фильме "Шпионка" из Дженнифер Гарнер не спасла ситуацию.

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Мне казалось, что я снова в школе. Меня не пускали в клубы, девушки на меня не обращали внимания. Я впал в депрессию, – сравнивал свои ощущения актер.

Отметим, что популярность Брэдли Куперу принесла его роль в комедии "Мальчишник в Вегасе". Однако, как признался актер, работа над самооценкой продолжается до сих пор, даже после прихода популярности.

Напомним, недавно Брэдли Купера заподозрили в воссоединении с Ириной Шейк.