Бритни Спирс обнажила грудь и зажгла на яхте с мужем во время медового месяца (видео)

Бритни Спирс показала, как проводит с мужем медовый месяц / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально неделю назад Бритни Спирс пожаловалась своим поклонникам на отсутствие медового месяца после свадьбы. Но певица и ее супруг Сэм Асгари все же отложили домашние дела и нашли время для небольшого уикенда.

Молодожены отправились насладиться пляжным отдыхом на островах. Счастливая исполнительница поделилась первыми кадрами из медового месяца в Instagram.

Реклама

На видео Бритни в блестящем бикини зажигает на яхте вместе со своим супругом. Пара не стесняясь демонстрирует чувства на камеру.

На пляже Спирс разгорячилась так, что сняла с себя верх купальника. Звезда с обнаженной грудью показала, как нежится на океанских волнах.

Реклама

Нет, это не кампания "Девчонки сходят с ума". Это просто я живу своей жизнью! Вот что происходит, когда вы отправляетесь в двухнедельный отпуск на яхте по островам...прыгать с острова на остров – безумие! Девочки, если вы хотите похудеть, полетайте на вертолете, и вы потеряете всю свою жидкость от нервозности...Я думаю, что сбросила 4 фунта за день..., – написала Бритни.

Раньше мы показывали, какой была свадьба Бритни Спирс с ее бывшим мужем 17 лет назад.