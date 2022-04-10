Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились: первые фото со свадьбы

В Сети появились первые фото со свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото: Getty Images, Instagram

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм и дочь миллиардера Нельсона Пельтца обменялись свадебными клятвами в особняке отца невесты в Палм-Бич во Флориде. По словам источников, это была первая часть большого праздника. Вторая часть свадьбы должна будет пройти в Англии, на родине Бруклина Бекхэма.

Как пишет Daily Mail, за вечер Никола Пельтц сменила несколько платьев, одно из которых было от Valentino. На свадьбу было приглашено около 500 гостей.

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Пара запретила публиковать фото с церемонии, но в Сеть попало несколько снимков.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Среди гостей были Серена и Венус Уильямс, Ева Лонгория и Гордон Рамзи. По слухам, пара приглашала Меган Маркл и принца Гарри, однако герцоги Сассекские в поле зрения папарацци не попали.

Серена и Венус Уильямс

Ева Лонгория

Напомним, за неделю до свадьбы пара подписала брачный договор. В случае развода Бруклин и Никола согласились не претендовать на имущество друг друга. По информации СМИ, состояние Виктории и Дэвида Бекхэма около 380 миллионов фунтов стерлингов, в то время как состояние родителей Николы оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, которые пострадали во время войны в Украине.