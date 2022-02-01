Бузова опозорилась из-за некачественного фотошопа: "Голова будто бы вообще отдельно от тела"

Ольгу Бузову раскритиковали за некачественный фотошоп / Фото: instagram.com/buzova86
Подписчики Ольги Бузовой уже давно знают о любви телеведущей к ретуши фото. Похоже, она решила сделать это своей фишкой, ведь почти под каждым снимком в Сети обсуждают обработку фото. На этот раз подписчики Бузовой обратили внимание на некачественный фотошоп.
У себя в Instagram Бузова показала фото, на котором позирует обнаженной, прикрывшись цветами.
Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь.©Кафка
Всегда радуюсь цветам.Особенно, когда получаю их на другом континенте, – подписала откровенный снимков телеведущая.
В комментариях такой контент не оценили. Подписчики отметили, Бузова слишком перестаралась с фотошопом.
- "Будто голову прифотошопили"
- "Оля, фото очень красивое, но сильно заметен фотошоп. Будто голову к телу приставили"
- "Фотомонтаж некачественный. Неестественные окрасы лица по отношению к туловищу"
- "Я, конечно, понимаю, обработка фото и все такое, но тут, мне кажется, перебор – голова будто бы вообще отдельно от тела"
Напомним, недавно сестра Ольги Бузовой заявила, что не считает себя красивой и призналась, что всегда пользуется фильтрами.