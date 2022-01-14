Дочь Леонида Куравлева довела отца до ужасного состояния: Был худой, немытый, пришлось прочищать уши

Дочь Леонида Куравлева отправила отца в дом престарелых / Фото: kino-teatr.ru

По словам сотрудников пансионата, куда был доставлен Леонид Куравлев, наследники актера не следили за его здоровьем. И сейчас Леонид Вячеславович не желает общаться с родными.

Он очень плохо к родственникам своим относится. Его дочка довела, и поэтому он, даже когда она приходила, делал вид, что спал. Он о ней даже слышать ничего не хотел. Он жил с ней, но его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она его сюда привезла, а сын. Я думаю, что это был акт спасения какой-то, – говорит сотрудница учреждения в эфире программы "Пусть говорят".

Фото: кадр из программы "Пусть говорят"

Он приехал худым, можно допустить, что он не доедал. Но с хорошим аппетитом, то есть предположение о том, что он отказывался от еды, можно исключить. У нас шестиразовое питание, и он ел, – делится сотрудница учреждения.

Также девушка сообщила, что актер выглядел неухоженным – с отросшей бородой, немытый.

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Нам даже пришлось вызывать лора, чтобы прочистить ему уши, потому что они не чистились, – говорит работница пансионата.

У Леонида Куравлева плохие отношения с дочерью / Фото: Instagram

Что известно о дочери Куравлева?

Екатерина Куравлева, дочь Леонида Куравлева, родилась в 1962 году. В юности она решила пойти по стопам отца и начать карьеру актрисы. Первой актерской работой Екатерины стала роль в фильме Геральда Бежанова "Самая обаятельная и привлекательная", где она сыграла соседку героини Ирины Муравьевой. Кроме того Куравлева снялась в фильмах "Где находится нофелет", "Друг" и "Ягуар".

Фото: кадр из фильма

Однако Екатерине не суждено было стать успешной актрисой. Ее призванием оказалась другая сфера – Куравлева стала известным психотерапевтом. Сейчас Екатерина Куравлева всячески избегает публичности. О ее личной жизни также ничего не известно.

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У Леонида Куравлева есть трое внуков, но всех их подарил актеру сын Василий. У Екатерины, как сообщают российские СМИ, детей нет.

Ранее мы делились историей любви Леонида Куравлева и его супруги.