Дочка Леоніда Куравльова довела батька до жахливого стану: Був худий, немитий, довелося прочищати вуха

Дочка Леоніда Куравльова відправила батька до будинку для людей похилого віку / Фото: kino-teatr.ru

За словами співробітників пансіонату, куди був доставлений Леонід Куравльов, спадкоємці актора не стежили за його здоров'ям. І зараз Леонід В'ячеславович не бажає спілкуватися із рідними.

Він дуже погано до родичів своїх ставиться. Його донька довела, і тому він, навіть коли вона приходила, вдавав, що спав. Він про неї навіть чути нічого не хотів. Він жив із нею, але його з дому привезли до нас у дуже поганому стані. Не вона його привезла сюди, а син. Я думаю, що це був акт порятунку якийсь, – каже співробітниця установи в ефірі програми "Пусть говорят".

Фото: кадр із програми "Нехай кажуть"

Він приїхав худим, можна припустити, що не доїдав. Але з гарним апетитом, тобто припущення, що він відмовлявся від їжі, можна виключити. У нас шестиразове харчування, і він їв, – ділиться співробітниця установи.

Також дівчина повідомила, що актор виглядав недоглянутим – з бородою, що відросла, немитий.

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Нам навіть довелося викликати лора, щоб прочистити вуха, бо вони не чистилися, – каже працівниця пансіонату.

Леонід Куравльов має погані стосунки з дочкою / Фото: Instagram

Що відомо про дочку Куравльова?

Катерина Куравльова, дочка Леоніда Куравльова, народилася 1962 року. В юності вона вирішила слідувати прикладу батька і почати кар'єру актриси. Першою акторською роботою Катерини стала роль у фільмі Геральда Бежанова "Найчарівніша і найпривабливіша", де вона зіграла сусідку героїні Ірини Муравйової. Крім того, Куравльова знялася у фільмах "Де знаходиться нофелет", "Друг" та "Ягуар".

Фото: кадр з фільму

Проте Катерині не судилося стати успішною актрисою. Її покликанням виявилася інша сфера – Куравльова стала відомим психотерапевтом. Нині Катерина Куравльова всіляко уникає публічності. Про її особисте життя також нічого не відомо.

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Леонід Куравльов має трьох онуків, але всіх їх подарував акторові син Василь. Катерина, як повідомляють російські ЗМІ, дітей не має.

Раніше ми ділилися історією кохання Леоніда Куравльова та його дружини.