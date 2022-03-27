Бывшая невеста Кличко ввязалась в драку вместе с ранее судимым бойфрендом

Хайден Панеттьер и ее бойфренд ввязались в драку / Фото: TMZ, Скриншот из YouTube

Брайан Хикерсон, получивший тюремный срок за избиение, устроил очередную драку. Это произошло во время его свидания с Хейден Панеттьер, которая, к слову, собирает деньги на помощь Украине.

Так, Хикерсон устроил драку на территории отеля Sunset Marquis. Хейден и Брайан вступили в перепалку с другими постояльцами, бойфренд актрисы плюнул на кого-то, а после всю компанию скандалистов менеджер отеля выгнал на улицу.

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Хайден Панеттьер и Брайан Хикерсон устроили драку / Скриншот: TMZ

Там и началась драка, в ходе которой досталось Панеттьер – Хейден пыталась оттянуть своего спутника от остальных и случайно попала под удар, пишет TMZ. Она также кричала Хикерсону: "Брайан, тюрьма", напоминая ему об испытательном сроке.

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Хайден Панеттьер обвинила Брайана Хикерсона в насилии / Фото: Getty Images

Напомним, что Брайана Хикерсона обвинили в домашнем насилии и приговорили к 45 дням тюремного заключения и четырем годам испытательного срока еще в 2021 году. Панеттьер через суд добилась того, чтобы Хикерсону запретили к ней приближаться, однако позже она снова стала проводить время с буйным парнем.

Отношения с Кличко

Хайден Панеттьер познакомилась с Владимиром Кличко в 2009 году. Они то сходились, то расходились. Даже собирались официально жениться. Хайден родила дочь Каю-Евдокию. Потом очень тяжело переживала постродовую депрессию, ее видели в компании других мужчин. В итоге Владимир и Хайден расстались.

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Ранее Хайден Панеттьер записала видео в поддержку украинцев.

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