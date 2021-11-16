Бывшая солистка Artik & Asti полностью сменила имидж и намекнула на старт сольной карьеры (фото)

Экс-солистка Artik&Asti удивилась поклонников новым фото / Фото: Инстаграм
В начале ноября поклонники группы Artik & Asti были шокированы известием о распаде дуэта. Тогда об этом заявил продюсер и участник дуэта Артем Умрыхин. Он поблагодарил Аню за долгие годы работы и плодотворное сотрудничество. Также отметил, что "с сегодняшнего дня его пути с Дзюбой расходятся и каждый идет своей дорогой".
Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, – прокомментировал артист.
Артем не прогадал – экс-солистка популярного дуэта собирается продолжить радовать фанатов своим исполнением. После объявления об уходе Дзюба закрыла Instagram и убрала оттуда все фото. Подписчики сразу же начали беспокоиться по этому поводу и предположили, что артистка готовится к полной творческой перезагрузке.
Но спустя некоторое время Аня опубликовала первую фотографию в соцсети и сразу же удивила поклонников сменой образа – она перекрасилась из брюнетки в блондинку.
Певица сделала снимок в звукозаписывающей студии, значит, готовится новый материал. Публикацию Дзюба никак не подписала, поэтому неизвестно, когда ждать новых песен
Читайте также:
- 5 песен группы Artik & Asti, которые стали жизненными для многих поклонников.
- Экс-солистка Artik& Asti честно рассказала о своих пластических операциях