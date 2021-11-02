Дуэт Artik & Asti распался. Фанаты в шоке и думают, что это шутка

Завоевавший популярность в РФ дуэт Artik & Asti неожиданно распадается. Солистка Анна Дзюба решила покинуть коллектив после многих лет покорения женских сердец

Певица Анна Дзюба покинула Artik & Asti / Фото: скриншот instagram/artikastiofficial

В этом году Artik & Asti, которые в конце августа выступали в Киеве и собрали аншлаг, отмечают 10-летие своего существования по крупному туру в России. Однако такие гастроли станут последними для Ани.

Сплетни о распаде популярной группы ходили давно. В Сети неоднократно обсуждали возможные версии распада Artik&Asti. В частности, писали, что якобы между участниками существуют конфликт или же о том, что Аня стала семейным человеком и ей теперь не до гастролей. Но все эти догадки оказались ложными.

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В свою очередь продюсер и участник дуэта Артем Умрыхин поблагодарил Ане за долгие годы работы и плодотворное сотрудничество. Также он отметил, что "с сегодняшнего дня его пути с Дзюбой расходятся и каждый идет своей дорогой".

За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много сплетен, но теперь могу подтвердить официально – Аня покидает группу Artik & Asti , – написал Умрыхин.

Артем добавил, что слушатели смогут все-таки увидеть творчество Ани. Не исключение что певица начнет сольную карьеру. Ведь раньше Дзюба уже анонсировала выход сольной песни, в которой расскажет о себе.

Аня наверняка начнет свой сольный путь , а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, – прокомментировал артист.

К слову, Умрыхин подтвердил, что группа Artik & Asti продолжит свою деятельность, но уже в обновленном составе, то есть без Ани.

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Артем заинтриговал фанатов, ведь он не уточнил, кто именно заменит Аню в дуэте. Сама Дзюба пока никак не прокомментировала эту ситуацию. А вот под постом Артема, где он рассказал о распаде коллектива , собралось уже много комментариев:

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Грустный дэнс. Удачи, Бро! И тебе и Ане!

Нет, да не может все закончиться, я не представляю в этой группе другую солистку!

Грустно, очень грустно, но Ане давно пора было начать сольную карьеру.

Мы все равно будем любить вас вечно.

Так этого и следовало ожидать. Все меняется, хотя не верится и вроде бы сегодня не 1 апреля

Comment out?)) надеюсь, что да)

Скриншот Instagram

Отметим, что совсем недавно коллектив выпустил новый альбом "Миллениум", очень быстро ставший популярным. А через 10 лет своего существования группа записала пара мегауспешных хитов, таких как "Истеричка", "Девочка танцуй", "Грустный дэнс", "Под гипнозом" и другие.

Как мы уже писали, популярность к дуэту пришла именно в России, где он активно гастролировал и записывал музыку.

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