"Целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны": Антон Птушкин призвал жителей РФ одуматься

Антон Птушкин обратился к россиянам / Фото: instagram.com/ptuxerman

Уже 17-й день в Украине идет война, которую Россия начала против нашей страны. Несмотря на многочисленные доказательства военных бесчинств рашистов, в РФ по-прежнему есть те, кто называют фото и видео фейками. Подкрепленные безумными речами пропагандистов, они даже радуются тому, что в Украине война, они же ее называют "спецоперацией" по спасению. Свою лепту в прекращение этого информационного безумия сделал популярный украинский тревел-блогер и ведущий Антон Птушкин.

Он записал информативное видео для российской аудитории, в котором развеял самые популярные мифы касательно Донбасса, прокомментировал несусветный бред о "фашистах" и "неонацистах", а также призвал россиян не поддерживать своим молчанием войну Путина, ведь целое поколение россиян будет расти с "клеймом войны".

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Антон Птушкин / скриншот из инстаграм

Антон, который сам родом из Луганска, ответил на частый вопрос, где он был эти 8 лет.

Луганск — это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом? Представьте, что место, где вы ходили в школу, учились в институте, работали, проводили вечеринки, опен-эйры, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестало быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого ты знал. Вместо этого заехали люди на военной технике. После этого любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, о его людях вызывало у меня только боль.

Касательно "фашистов" блогер ответил, что ни разу не столкнулся с агрессией касательно языка: он постоянно разговаривает и делает свой контент на русском, живя в центре Киева.

Тут, наверное, самое время вам задать вопрос о фашистах. Как вы знаете, я выходец из Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке и с недавних пор живу в центре Киева. И за все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще видеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины.

Антон Птушкин в своем видео призвал россиян изучать мир самостоятельно, путешествовать, учиться анализировать и сравнивать, чтобы понять, что надо поменять в своей стране, а не захватывать другие страны. Он также напомнил, что им придется за свои действия ответить:

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Что бы вам ни говорили ведущие с экранов телевизоров, эта война для того, чтобы вы боялись. Эта война – для вас. Чтобы вам не с чем было сравнивать. Целое поколение россиян, возможно, больше никогда не вылетит из России. Целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны.

Смотрите обращение Антона Птушкина далее в видео.

Хочется верить, что думающие люди все же смогут сделать правильные выводы и больше не будут молчать, пока российские власти совершают геноцид украинского народа.

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