Режиссер Орла и решки выбрался из обстрелянной Бучи и рассказал, кого убили оккупанты

Евгений Синельников вместе с сыном больше недели находился в "заложниках" у российских захватчиков. К счастью, он уже смог вырваться оттуда

Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников эвакуировался из Бучи. / Фото: synelnykov_yevgen

Несколько дней друзья и знакомые Евгения Синельникова били тревогу. Режиссер "Орла и решки" находился в горячей точке Киевской области, где круглосуточно продолжались жестокие бои, и не выходил на связь.

Клипмейкер Алан Бадоев писал в Сети, что Синельников со своим девятилетним сыном, родственниками и как минимум еще пятью детьми находится в окружении русских солдат в Буче. Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор .

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Однако, к счастью, режиссер сумел эвакуироваться в безопасное место. Об этом сообщил его друг и блогер Антон Птушкин в своем Telegram-канале. Вероятно, он смог связаться с Евгением, когда тот уехал из Бучи.

Однако, как написал Птушкин, соседям Синельникова не удалось спастись – они погибли. Вероятно, трагедия произошла в результате российской ракеты, попавшей в их дом, о чем блогеру еще раньше писал Евгений.

Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли, – сообщил Антон Птушкин.

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Напомним, несколько дней назад под обстрелами в Ирпене погиб актер и телеведущий Паша Ли. Он героически умер, спасая детей от оккупантов.

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Кстати говоря, Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории России. А вот Тина Король пристыдила украинских артистов, выступавших в России до войны.

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