Час расплаты: Остапчук припомнил экс-жене попытки суицида и ее брата-преступника

Владимир Остапчук ответил на скандальные заявления бывшей жены / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/olenavoychenko

Терпение Владимира Остапчука подошло к концу после скандальных заявлений бывшей жены о его психическом здоровье. Телеведущий решил открыть всю подноготную Елены Войченко и ее семьи.

В своем Instagram Остапчук рассказал о том, что уже третий год его бывшая жена рассказывает небылицы в интервью. А в последней беседе с журналистами Войченко оскорбила нынешнюю избранницу шоумена Кристину Горняк, назвав ее "профессиональной любовницей Шуфрича".

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Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Я терпел три года. Три года!!! Потому что есть дети. Потому что я уважаю тебя, как мать наших детей. И это плохо в первую очередь для них – раскидывать это на вентилятор. Но ты перешла грань. Ты оскорбила мою жену, которая ни слова никогда про тебя не сказала. Поэтому я предупреждал, – заявил Остапчук.

Далее телеведущий припомнил все скандальные подробности из жизни Елены. По словам шоумена, у его бывшей жены были проблемы с законом в США. Причиной судебных разбирательств стала кража в магазине, после чего Елене запретили въезд в США на 10 лет.

Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Также по словам Остапчука, Елена неоднократно пыталась покончить с собой.

Почему никогда не показываешь на интервью свои порезанные вены на руках. И не говоришь, как я тебя спасал и возил в больницу после (не тебе давать оценку моему психическому состоянию), – сказал телеведущий.

Вспомнил Остапчук и проблемы в семье бывшей жены. Как заявил телеведущий, у родного брата Елены есть серьезные проблемы с законом.

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