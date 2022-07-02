Экс-супруга Остапчука сравнила его с Путиным: "Это человек с расстройством личности"

Скандал телеведущего и его бывшей жены никак не утихает. Елена Войченко сделала серьезное заявление об отце своих детей и заявила об угрозах с его стороны

Елена Войченко заявила о психических проблемах Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/olenavoychenko

Бывшие супруги никак не могут наладить отношения между собой. Владимир Остапчук настаивает, что Елена Войченко просто мстит ему за личные обиды и поэтому не дает видеться с детьми. В то же время экс-супруга телеведущего уверят, что это не так.

В интервью Алине Доротюк Елена заявила, что регулярно сталкивается с агрессией со стороны бывшего мужа. По словам Войченко, Остапчук имеет психологические проблемы, которые несут такие последствия.

Реклама

Это человек с расстройством личности. И не замечать это просто невозможно, – заявила Елена.

Как уверяет экс-жена телеведущего, у него ярко выражена психопатия. Елена даже сравнила отца своих детей с кровавым российским диктатором.

Яркий пример – Путин. Вот он уверен, что он может так делать, но если ему сказать неприятное слово нельзя. это ужасное сравнение, но это так. По поводу диагноза я уверена, потому что я присутствовала в кабинете врача, когда ему говорили, что такая проблема есть. Записи в истории болезни, я думаю, нет. Хотя короткий курс лечения был, – заявила Войченко.

Также экс-жена телеведущего добавила, что никак не препятствует общению Остапчука с детьми. По ее словам, шоумен сам не проявляет инициативы. Как говорит Елена, даже после отъезда за границу она поддерживала связь с мужем, но он продолжал требовать ее вернуться.

Он прямым текстом желал мне смерти, долго озвучивал, что не нужно было вывозить детей и они были в безопасности в бомбоубежище. После того, как меня послали пять раз, я сделала тоже самое. И после этого он обиделся и дней 20 не звонил, – рассказала Елена.

Напомним, Владимир Остапчук вместе с телеканалом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.