Частный самолет, путешествия в Монако и собственный ювелирный бренд – жизнь экс-невестки Ющенко похожа на сказку

Лиза Ющенко прилетела в Монако на частном самолете. / Фото: instagram.com/liza_u

На днях экс-невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко находилась в Москве. Там она с подругами отпраздновала свое 35-летие . А уже сегодня Лиза оказалась на другом конце света – в Монако, где раньше жил ее нынешний муж Сергей.

Вероятно, Лиза Ющенко не надолго задержится в Монако, потому что планирует встретить Новый год в семейном кругу.

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С -15 в +18 на два дня. Сделать все дела, успеть вернуться домой к Новому году, – написала сестра Ефросининой.

Лиза Ющенко на борту самолета. / Фото: instagram.com/liza_u

Кстати, в княжество девушка прилетела... на частном самолете! С ней тоже прибыл и ее сын. Фотографии на борту самолета Лиза Ющенко опубликовала в Instagram.

Лиза Ющенко с сыном прилетели в Монако. / Фото: instagram.com/liza_u

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Как видно, экс-невестка Ющенко появилась на кадрах в изысканном и дорогом наряде – стильный изумрудный пиджак, черный гольф и классические обтягивающие брюки. Из аксессуаров на ней были очки и нежное колье.

Кратко о личной жизни Лизы Ющенко

Сестра Марии Ефросининой с 2009 года состояла в браке с сыном Виктора Ющенко – Андреем. У них родилась дочь Варвара. Однако в 2012 году пара объявила о разводе.

Известно, что супруги остались в хороших отношениях. Они разошлись мирно, без оскорблений и ссор. С тех пор и Лиза, и Андрей успели завести новые семьи.

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В 2014 году Лиза во второй раз вышла замуж за московского бизнесмена Сергея. Молодожены сыграли свадьбу в Штатах. Отметим, что у мужчины также есть дочь от первого брака. Впоследствии у пары родился общий сын.

Сейчас Лиза – мать двоих детей. Она развивает собственный ювелирный бренд – Lyly.

Ее муж раньше жил в Майами, затем в Монако, а впоследствии вернулся на родину – в Москву.

Лиза Ющенко с дочкой и сыном / Фото: instagram.com/liza_u

В то же время, Андрей Ющенко, которому сейчас 35 лет, во второй раз женился в 2018 году. Известно, что избранницей мужчины стала старшая на два года женщина из Запорожья – Елена. Раньше у нее был собственный благотворительный фонд и она занималась ресторанным бизнесом. Интересно, что до замужества женщина снималась в шоу "Пянка-селянка" , а сейчас активно ведет страницу в Instagram .

В прошлом году стало известно, что супруги открыли в центре Киева ресторан "Душа". Сейчас у пары нет детей, но они планируют.

Андрей Ющенко со второй супругой Еленой в 2019 году. / Фото: jetsetter

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