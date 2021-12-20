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Сестра Ефросининой и экс-невестка Ющенко отметила день рождения в Москве (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 12:30
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Лиза Ющенко с подругами повеселилась в популярном ресторане российской столицы – смотрите фото
Сестра Маши Ефросининой отметила день рождения в Москве
Сестра Маши Ефросининой отметила день рождения в Москве / Фото: viva.ua, instagram.com/liza_u

Экс-невестка бывшего президента Лиза Ющенко, семь лет назад вышла замуж во второй раз. Ее муж – российский бизнесмен, который жил в Майами, затем в Монако, а после вернулся в Москву.

Свой день рождения, который был полгода назад, Лиза Ющенко отпраздновала с подругами в роскошном московском ресторане La Marée. Снимками с вечеринки она поделилась в Instagram.

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Вот это погуляли! А еще и отметили мой др, который был полгода назад. Мои девочки, спасибо за настроение и эмоции! Так же весело входим в Новый Год, – написала в соцсети Лиза Ющенко.

Лиза Ющенко отдыхает в Москве
Лиза Ющенко отдыхает в Москве / Фото: instagram.com/liza_u

Маша Ефросинина оставила короткий комментарий к посту сестры, она написала: "Люблю тебя, дрыщик".

Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена
Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена / Фото: instagram.com/liza_u

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Что известно о личной жизни Лизы Ющенко

Лиза была замужем за сыном президента Украины Виктора Ющенко. Пара развелась в конце 2012 года. У Лизы есть двое детей: старшую дочь Варю она родила от Андрея Ющенко, а сына – от своего второго мужа, которого зовут Сергей.

Лиза Ющенко с дочкой и сыном
Лиза Ющенко с дочкой и сыном / Фото: instagram.com/liza_u

У мужчины также есть дочь от первого брака. Лиза и Сергей сыграли свадьбу в США в 2014 году, а позже стало известно, что Лиза беременна вторым ребенком.

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