Сестра Ефросининой и экс-невестка Ющенко отметила день рождения в Москве (фото)

Экс-невестка бывшего президента Лиза Ющенко, семь лет назад вышла замуж во второй раз. Ее муж – российский бизнесмен, который жил в Майами, затем в Монако, а после вернулся в Москву.
Свой день рождения, который был полгода назад, Лиза Ющенко отпраздновала с подругами в роскошном московском ресторане La Marée. Снимками с вечеринки она поделилась в Instagram.
Вот это погуляли! А еще и отметили мой др, который был полгода назад. Мои девочки, спасибо за настроение и эмоции! Так же весело входим в Новый Год, – написала в соцсети Лиза Ющенко.
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Что известно о личной жизни Лизы Ющенко
Лиза была замужем за сыном президента Украины Виктора Ющенко. Пара развелась в конце 2012 года. У Лизы есть двое детей: старшую дочь Варю она родила от Андрея Ющенко, а сына – от своего второго мужа, которого зовут Сергей.
У мужчины также есть дочь от первого брака. Лиза и Сергей сыграли свадьбу в США в 2014 году, а позже стало известно, что Лиза беременна вторым ребенком.
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