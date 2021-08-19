Черноморские Игры-2021: когда пройдет детский музыкальный фестиваль и кто из звезд приглашен

Где и когда пройдут Черноморские Игры-2021 / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/kamenskux, tavriagames.com
В этом году фестиваль приурочен к 30-й годовщине независимости Украины, говорится на официальном сайте мероприятия. Поделиться своим опытом и выступить на сцене праздника приедут более 20 звезд украинского шоу-бизнеса:
- MONATIK
- Go_A
- Александр Пономарев
- Макс Барских
- DOROFEEVA (Надя Дорофеева)
- DANTES (Владимир Дантес)
- NK (Настя Каменских)
- Тина Кароль
- TAYANNA
- Оля Цибульская
- Артем Пивоваров
- Группа "Антитіла"
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Валерия Фурман
- МЯТА
- MARIETTA
- TARABAROVA
- Анна Тринчер
- NIKITA LOMAKIN
О конкурсе
Главный конкурс "Черноморских Игр" – вокальный. В нем принимают участие дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. Впервые на участие в конкурсе поступило более 2000 заявок абсолютно из всех областей Украины, в том числе и временно оккупированных.
После отборочных туров в финальную часть прошли 50 исполнителей и вокальных групп, которые будут представлять 18 областей Украины.
Черноморские Игры-2021: жюри
Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого вошли музыкальные эксперты: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы "Антитіла", молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа). Также к оценке участников присоединятся известные артисты.
Когда пройдет фестиваль
20 августа состоится полуфинал, 21 августа пройдет финал фестиваля, 22 августа – соревнования за Гран-при и гала-концерт.
Где смотреть Черноморские Игры-2021
Все мероприятия фестиваля "Черноморские Игры" являются бесплатными для зрителей и участников. Кроме просмотра мероприятий фестиваля вживую в Скадовске, за ними можно наблюдать онлайн, по телевидению и слушать в радиоэфире. Онлайн трансляция событий фестиваля будет осуществляться на Facebook странице "Таврийские Игры".
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