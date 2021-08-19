Чорноморські Ігри-2021: коли пройде дитячий музичний фестиваль і хто із зірок запрошений

Де і коли пройдуть Чорноморські Ігри-2021 / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/kamenskux, tavriagames.com

Цього року фестиваль приурочений до 30-ї річниці незалежності України, йдеться на офіційному сайті заходу. Поділитися своїм досвідом і виступити на сцені свята приїдуть понад 20 зірок українського шоу-бізнесу:

MONATIK

Go_A

Олександр Пономарьов

Макс Барських

DOROFEEVA (Надя Дорофєєва)

DANTES (Володимир Дантес)

NK (Настя Каменських)

"Чорноморські Ігри" у 2017 році / Фото: tavriagames.com

Тіна Кароль

TAYANNA

Оля Цибульська

Артем Пивоваров

Гурт "Антитіла"

Беz Обмежень

Валерія Фурман

МЯТА

MARIETTA

TARABAROVA

Анна Трінчер

NIKITA LOMAKIN

Про конкурс

Головний конкурс "Чорноморських Ігор" – вокальний. У ньому беруть участь діти у віці від 6-ти до 16-ти років. Вперше на участь в конкурсі надійшло понад 2000 заявок абсолютно з усіх областей України, в тому числі і тимчасово окупованих.

Після відбіркових турів до фінальної частини пройшли 50 виконавців і вокальних груп, які представлятимуть 18 областей України.

"Чорноморські Ігри-2019" / Фото: tavriagames.com

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Чорноморські Ігри-2021: журі

Виступи конкурсантів оцінюватиме журі, до складу якого увійшли музичні експерти: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Олена Савінова (викладач вокалу), Нателла Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Тарас Тополя (лідер гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні), Олена Мозгова (музичний продюсер), Віталій Дроздов (генеральний продюсер ТАВР Медіа). Також до оцінки учасників приєднаються відомі артисти.

Коли пройде фестиваль

20 серпня відбудеться півфінал, 21 серпня пройде фінал фестивалю, 22 серпня – змагання за Гран-прі і гала-концерт.

Де дивитися Чорноморські Ігри-2021

Всі заходи фестивалю "Чорноморські Ігри" є безкоштовними для глядачів і учасників. Крім перегляду заходів фестивалю наживо в Скадовську, за ними можна спостерігати онлайн, по телебаченню і слухати в радіоефірі. Онлайн трансляція подій фестивалю здійснюватиметься на Facebook сторінці "Таврійські Ігри".

Раніше ми робили підбірку п'яти серпневих заходів, які неможливо пропустити.