Что известно об актере Иване Рудакове – звезда "Кухни" умер в 43 года

Умер звезда сериалов "Медиум" и "Кухня" Иван Рудаков / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Причиной смерти российской звезды стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией – Рудаков переболел прошлым летом.

На днях актер попал в одну из больниц Москвы, потому что у него внезапно начались проблемы с сердцем и легкими. 16 января Иван Рудаков умер, сообщает "КП.ru".

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Чем известен Иван Рудаков

Российский актер снялся в более 40 фильмах и сериалах, но прорыв в его актерской карьере случился благодаря второстепенной роли в сериале "Кухня". После этого Иван Рудаков появился в сериалах "Медиум" и "Ланцет" и обзавелся армией поклонников.

Скончался актер Иван Рудаков / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Родители Рудакова также причастны к кинопроизводству – Алексей Рудаков и Елена Николаева по профессии режиссеры.

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Кроме кино, Иван занимался музыкой – у него была рок-группа "RU DA", с которой он активно выступал.

Иван Рудаков и его группа "RU DA" / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

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Рудаков был женат дважды, у него есть дочь от Лауры Кеосаян. Несмотря на то, что звездная пара рассталась несколько лет назад, Лаура и Иван сохранили хорошие отношения.