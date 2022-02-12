Что сейчас с Арми Хаммером, который хотел съесть свою любовницу, и почему он все еще снимается в кино

Что сейчас с Арми Хаммером, которого обвинили в насилии? / Фото: YouTube, Instagram.com

Сразу несколько девушек утверждали, что Арми Хаммер насиловал их и угрожал. Он якобы рассказывал одной из них, как однажды вырезал сердце животного и называл себя каннибалом.

Хотя сам актер отрицал, что вообще мог написать подобное, модель Пейдж Лоренц раструбила СМИ, что Хаммер на полном серьезе искал врача, который удалил бы ей ребра. Их Арми хотел зажарить и съесть. А в марте 2021 года женщина по имени Эффи рассказала, что Хаммер насиловал ее и жестоко с ней обращался.

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В январе прошлого года всплыла информация о том, что актер вырезал на лобке своей любовницы букву "А", а в его подвале хранились связанные манекены.

Фото манекена Арми Хаммер прислал своей любовнице / Instagram

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В Сети также были опубликованы фотографии из скрытого аккаунта Арми Хаммера, на которых изображена девица в белье, тест на наркотики и сам актер.

Фото из скрытого аккаунта Арми Хаммера / Instagram

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Что сейчас с актером?

Недавно стало известно, что 35-летний Хаммер помирился с бывшей женой, которая бросила его в 2020 году. Издание People сообщает, что после рехаба Арми пришел в себя и воссоединился с Элизабет Чэмберс, которая его приняла, несмотря на всю шумиху с БДСМ-скандалом.

Арми Хаммер внова вместе с Элизабет Чэмберс / Фото: Getty Images

Более того, он снялся в фильме. Хотя ряд киностудий отказались от сотрудничества с Арми Хаммером, он все же принял участие в экранизации романа Агаты Кристи, недавно вышедшей на большие экраны. В фильме также снялась Галь Гадот.

Арми Хаммер и Галь Гадот / Кадр из фильма "Смерть на Ниле"

Премьера картины, конечно, сопровождалась информационным шумом, по большей части из-за скандала с актером. Однако сам Арми Хаммер в продвижении ленты практически не участвовал.

Да и в трейлере актера практически не видно, он либо стоит в неузнаваемом ракурсе, либо спрятан за другими героями.

Арми Хаммер провел в реабилитационном центре почти полгода / Фото: Getty Images

Как мы упомянули ранее, недавно Арми Хаммера выписали из реабилитационного центра, где он провел пять месяцев. Все это время проходило расследование по его делу – полицейские изучали обвинения в насилии, выдвинутые против актера.

По информации анонимных источников, сейчас расследование завершено, дело против Хаммера, скорее всего, не дойдет до суда.