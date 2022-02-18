Делает он, а стыдно нам: самые нелепые видео Филиппа Киркорова в TikTok (голосование)

Артист активно ведет соцсети / Фото: instagram.com/fkirkorov, TikTok Филиппа Киркорова
Конечно, нравится-не нравится – это абсолютное дело вкуса. Но мы все же отслеживаем динамику и отзывы в Сети на те или иные проявления звезд и есть итог: не все одобряют появление звезд эстрады в TikTok, так как у многих просто не получается делать контент качественным, смешным, креативным.
Ввиду интереса к теме наших читателей, мы решили посмотреть, что на своей странице в TikTok публикует Филипп Киркоров.
Мы собрали несколько видео, вызвавших резонанс в Сети.
Артист записывает ролики, показывая свой гламурный образ жизни.
@fkirkorov Yeezy? ##YEEZY# –
Хвастается брендовыми вещами.
@fkirkorov# ?! #ilikeshoes##kirkorov I like shoes – Rob Anderson
Киркоров активно поддерживает флешмобы.
@fkirkorov 1- = 1 !## –
К своим роликам он также привлекает также и других звезд. Среди них MARUV, певец Николай Басков, блогер Дава, продюсер Яна Рудковская и другие.
@fkirkorov 3 ! ? @nbaskov –
Особенно часто у певца коллаборации с Давой.
@fkirkorov -!.. @dava_m ! # #nekorona – VAVAN & Noggano
Ряд роликов у подписчиков артиста просто вызывают недоумение.
@fkirkorov ! # @dava_m –
Предлагаем вам поделиться своим мнением.
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