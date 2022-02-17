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Концерта 8 Марта не будет? Михаила Шуфутинского не пустят в Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 16:15
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Сегодня появилась информация о том, что Михаила Шуфутинского не пустят в Украину с запланированными концертами. Подробности по теме читайте в нашем материале
Михаил Шуфутинский не сможет дать концерт в Украине
Михаил Шуфутинский не сможет дать концерт в Украине / Фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky

Напомним, недавно отменили концерт Басты в Одессе, а сегодня стало известно о том, что в Украине не состоятся выступления Михаила Шуфутинского, запланированные на 8 Марта.

Причина – российский певец ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Поэтому, если он захочет въехать в Украину, он не сможет пересечь границу Украины, так как получит запрет на въезд за нарушение нашего законодательства.

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скриншот kiev.karabas.com

Такую информацию публикует Укринформ со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко:

Что касается лица, о котором вы спрашиваете. У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он явится для пересечения границы, и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину.

По словам Демченко, для граждан Украины предусмотрена административная ответственность в случае нарушения пересечения границы, а для иностранцев – административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. Но решение о разрешении на въезд в Украину принимается только в пунктах пропуска при непосредственной попытке человека пересечь границу.

Мы продолжаем следить за новостями по теме.

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Напомним, на этой неделе дает концерты в Украине певица Ёлка.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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