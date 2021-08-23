Кто из украинских звезд чаще всего исполняет государственный гимн: видеоподборка

День Независимости Украины 2021: кто из звезд чаще всего поет гимн / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dzidzio, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Уже завтра вся страна будет праздновать 30-летие Дня Независимости Украины. В честь праздника мы собрали лучшие исполнения государственного гимна звездами украинского шоу-бизнеса.

Мы привыкли слышать гимн Украины от народного артиста Украины Александра Пономарева. Именно ему много лет доверяли это ответственное дело на всех торжественных мероприятиях, футбольных матчах, церемониях.

А вот в 2019 году на "Шествии Достоинства" исполнить государственный гимн предложили певице Тине Кароль. На наш взгляд, артистка справилась с заданием хорошо.

Певец Дзидзьо (Михаил Хома) представил свою версию украинского гимна. Однажды артист признался, что советовался с Пономаревым перед тем, как исполнить гимн перед большой аудиторией.

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Растрогала своим вокалом и исполнением гимна Украины певица Злата Огневич. Чуткий голос и душевное исполнение Златы срезонировали с сердцами многих украинцев.

Певица Джамала исполнила гимн Украины на церемонии поднятия самого большого государственного флага страны. Ранее артистка вспомнила, что впервые исполнила национальный гимн на поединке между Кличко и Поветкиным в Москве.

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