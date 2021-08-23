Хто з українських зірок найчастіше виконує державний гімн: відеодобірка

День Незалежності України 2021: хто із зірок найчастіше співає гімн / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dzidzio, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Уже завтра вся країна святкуватиме 30-річчя Дня Незалежності України. На честь свята ми зібрали кращі виконання державного гімну зірками українського шоу-бізнесу.

Ми звикли чути гімн України від народного артиста України Олександра Пономарьова. Саме йому багато років довіряли цю відповідальну справу на всіх урочистих заходах, футбольних матчах, церемоніях.

А ось 2019 року під час "Ходи Гідності" виконати державний гімн запропонували співачці Тіні Кароль. На наш погляд, артистка впоралася із завданням добре.

Співак Дзідзьо (Михайло Хома) представив свою версію українського гімну. Колись артист зізнався, що радився з Пономарьовим перед тим, як виконати гімн перед великою аудиторією.

Реклама

Зворушила своїм вокалом і виконанням гімну України співачка Злата Огневич. Чуйний голос і душевне виконання Злати зрезонували з серцями багатьох українців.

Співачка Джамала виконала гімн України на церемонії підняття найбільшого державного прапора країни. Раніше артистка згадала, що вперше виконала національний гімн на поєдинку між Кличком і Повєткіним в Москві.

Ще новини на тему: