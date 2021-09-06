Денвер и Стокгольм в Венеции: актеры Бумажного дома сияли на красной дорожке (фото)

Эстер Асебо и Хайме Лоренте / Фото: Getty Images, instagram.com/estheracebo

Звезды сериала "Бумажный дом", на 5-й сезон которого мы сделали обзор, 29-летний Хайме Лоренте (Денвер) и 38-летняя Эстер Асебо (Моника/Стокгольм) показали совместные фото с красной дорожки 78-го Венецианского кинофестиваля.

На фото, опубликованных в Instagram-аккаунте Эстер Асебо, актриса позировала со своим коллегой, Хайме Лоренте во время прогулки на водном такси. На красной дорожке знаменитость появилась в платье Giorgio Armani с вышивкой, а Хайме был в черном костюме.

Смех. Нервы. Спешка. Лодка. Эмоции. Снова смех. Побольше нервов. Команда, – написала Эстер Асебо.

Эстер Асебо и Хайме Лоренте / Фото: Getty Images

Напомним, что в сериале "Бумажный дом" Эстер Асебо сыграла роль секретаря Артуро Романа, Моники. Во время ограбления героиня влюбляется в грабителя по прозвищу Денвер, которого играет Хайме Лоренте.

"Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом на Netflix. Первая половина пятого сезона вышла третьего сентября. Остальные эпизоды выйдут третьего декабря.

Как открылся Венецианский кинофестиваль в этом году:

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