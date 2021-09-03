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В Венеции показали фильм "Дюна": о чем самая эпичная премьера года с Тимоти Шаламе и Зендаей

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 18:10
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"Дюна" – одна из самых долгожданных премьер года с многолетней историей создания и блестящим актерским составом – Тимоти Шаламе, Оскаром Айзеком, Хавьером Бардемом, Зендаей
Хавьер Бардем, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дени Вильнев, Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин на фотоколле 78-го Венецианского кинофестиваля
Хавьер Бардем, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дени Вильнев, Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин на фотоколле 78-го Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images, themoviedb.org

Сегодня на Венецианском кинофестивале, где вчера состоялась премьера украинского фильма, снятого в одесской колонии, во внеонкурсной программе показали научно-фантастический приключенческий фильм "Дюна". За эту экранизацию романа Фрэнка Герберта в свое время брались Дэвид Линч, Алехандро Ходоровски, но обе попытки были неуспешны. Лишь режиссеру "Бегущего по лезвию 2049" и "Прибытия" Дени Вильневу удалось ecgtiyj довести фильм до большого экрана.

На фотоколл "Дюны" прибыли исполнители главных ролей – голливудские звезды первой величины: Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Тимоти Шаламе, Зендая, Дейв Батиста, Джош Бролин и, конечно же, сам режиссер Дени Вильнев.

Дени Вильнев и Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале-2021
Дени Вильнев и Тимоти Шаламе на Венецианском кинофестивале-2021 / Фото: Getty Images

Сюжет "Дюны"

Фильм является адаптацией первой половины бестселлера Фрэнка Герберта и рассказывает историю молодого Пола Атрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы спасти свой народ.

Действие сюжета разворачивается в далеком будущем в галактической империи. Люди новой эпохи отказались от Земли, какой мы ее знаем сейчас, компьютеров, религий и национальностей, и теперь могут совершать межпланетные путешествия с помощью особого вещества – "меланжа", также известного, как "спайс". Это самое драгоценное вещество во всей Вселенной, где Великие Дома управляют целыми планетами. Но источником меланжа является лишь одна планета – Арракис, или же Дюна.

По приказу императора Дюна переходит во владение Дома Атрейдесов, а именно – Полу Атрейдесу. Ему предстоит стать лидером фременов – племени людей на планете Дюна, и отправиться в удивительное путешествие, которое изменит судьбу всей планеты.

Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма "Дюна" / Фото: themoviedb.org

Премьера фильма "Дюна" в Украине запланирована на 16 сентября.

Смотрите украинский трейлер фильма "Дюна":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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