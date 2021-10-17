Дети Пугачевой и Галкина устроили сюрприз папе: поклонники в восторге от талантов малышей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сделали приятный сюрприз папе / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Публикации с детьми в Instagram Максима Галкина набирают больше всех лайков и просмотров – все любят наблюдать за тем, как растут Лиза и Гарри, а также за их успехами в учебе и хобби. Недавно дети отметили свое восьмилетие.

Малыши изучают иностранные языки, в том числе французский, занимаются плаванием, музыкой и другими предметами. Сегодня они поздравили своего папу с Днем отца, который Россия с этого года отмечает в третье воскресенье октября.

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Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили, – написал Максим в Instagram.

На видео Гарри читает рэп о том, что папа является его главной поддержкой, а Лиза подарила Галкину рисунок и самодельного кролика из бумаги. "На удачу", – сказала девочка.

В комментариях поклонники Галкина написали сотни восторженных отзывов:

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Ну какие же дети необыкновенные! Воспитание на высшем уровне!

Самые классные из звездных детей!

А главное, подарки какие, своими руками сделанные, от души. Молодцы, ребятки!

Как приятно смотреть на хороших детей!

Скриншот: Instagram

Лиза и Гарри родились 18 сентября 2013 года. Их родила суррогатная мать. Ранее Алла Пугачева призналась, что когда-то заморозила свои яйцеклетки, благодаря чему получилось зачать детей и воспользоваться услугами суррогатной матери.

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