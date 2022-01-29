Детство, ориентация, ссора с Меган Маркл и Гарри: секреты Опры Уинфри, о которых говорят

29 января американской телеведущей Опре Уинфри исполнилось 68 лет / Фото: instagram.com/oprahmagazine

Опру Уинфри называют одной из самых влиятельных женщин мира. Она первая темнокожая женщина-миллиардер. Ее телешоу побило все рейтинги популярности. Она славится своим умением задавать вопросы и не удивительно, что многие звезды в ее интервью рассказывают инсайдерскую информацию.

Опра Уинфри открыта, никогда не стесняется поплакать или посмеяться вместе со своими гостями во время интервью. Она не боится говорить правду и делиться шокирующими истории своей жизни. О ней много говорят, но все же есть темы, которые телеведущая не любит обсуждать. Рассказываем подробнее

Реклама

Насилие в детстве

Она родилась в семье горничной и парикмахера, но своих родителей в детстве она видела нечасто. Первые шесть лет жизни Опра провела у своей бабушки в деревне. Уинфри не скрывает, что пережила насилие, когда была еще совсем ребенком.

Опра Уинфри в детстве / Фото: instagram.com/oprah

В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс, -вспоминала телеведущая в эпизоде сериала "Я, которого вы не видите".

Когда ей было 14 лет, таким же образом с ней поступил дядя. Она призналась, что долго хранила это в секрете и даже спустя столько лет не готова называть имена своих обидчиков.

Реклама

Ориентация

Опра Уинфри уже больше 28 лет живет в гражданском браке с бизнесменом Стедманом Грэхем. Избранник делал телеведущей предложение, но она сказала, что не создана для брака.

Опра Уинфри с гражданским мужем / Фото: Getty Images

Опра не скрывает свою личную жизнь, но слухи о нетрадиционной ориентации телеведущей появляются. Одно время поговаривали о романе Опры Уинфри с ее лучшей подругой Гейл Кинг.

Реклама

Опра Уинфри с лучшей подругой / Фото: Getty Images

Телеведущую такие слухи выводят из себя.

Я вовсе не лесбиянка. Эти сплетни злят меня, потому что кто-то может подумать, что я лгу. Это во-первых. Во-вторых, зачем я это хотела бы скрыть? Я не стала бы лгать, ведь не считаю это чем-то предосудительным

Ссора с Меган Маркл и принцем Гарри

В прошлом году интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри не обсуждал только ленивый. Никто не удивился, что откровениями пара решила поделиться с телеведущей. Опра давно дружит с герцогам Сассекским и, по слухам, она могла стать крестной Лилибет.

Меган Маркл и принц Гарри на интервью у Опры Уинфри / Фото: Instagram

Так что когда видео с признаниями Меган и Гарри о всей подноготной жизни монаршей семьи исчезло с YouTube-канала Опры Уинфри – это вызвало много вопросов.

Некоторые предполагали, что видео заблокировали из-за нарушения правил. Была версия, что интервью заметно подорвало здоровье Елизаветы II и Опра очень переживали из-за этого.

Также стали говорить о ссоре Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри. Никто из них никак эти слухи не комментировал.

Ранее мы рассказывали, что королевская семья боится новых откровений принца Гарри.