Дима Коляденко до сих пор надеется услышать "Да" от Билык : шоумен рассказал, как делал предложение певице в туалете

Дмирий Коляденко станет гостем "Новоричної маски" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новогоднем выпуске шоу телезрителей ждет много интересных и откровенных историй участников. Так, Злата Огневич поделилась планами на замужество. А за кулисами шоу известный певец и шоумен Дима Коляденко откровенно рассказал, с чем у него ассоциируются новогодние праздники и почему в одну из таких ночей делал предложение Ирине Билык в туалете.

Дима Коляденко признается – с нетерпением ждет наступления праздников, ведь, по его мнению, – это время чудес и реализации желаний. Более того, для артиста – это период сюрпризов и подарков, которые он обожает дарить.

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Я столько лет дарил Ире Билык кольца именно в новогоднюю ночь! Она кольца брала, а замуж не выходила. Именно в праздничный вечер, за пол часа до боя курантов я ее вел то на балкон, то в туалет, дарил кольцо и звал замуж, – делится Дима Коляденко на съемках шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

Да, в туалете! Она смеялась, а я нормально объяснял – мы же были на корпоративах, где было много фанатов, и нужно было спросить уединенно. Вот, жду ответ 15 лет! – рассказал артист.

И так было много лет подряд, даже денежный вопрос не мог остановить певца.

Я не жлоб и никогда не считаю потраченное! Чаще всего я даже не спрашиваю цену, если мне нравится – покупаю. Считаю, если сильно хочется, нужно брать и радоваться этому. Более того, я никогда ничего не забирал назад – это же все ей было куплено, все для тебя, Ирина! – с улыбкой поделился Дима Коляденко.

Шоу "Новорічна Маска на каналі Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска на каналі Україна" 31 декабря в 20:00!

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