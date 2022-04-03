Дирижера Оксану Лынив бойкотируют за сотрудничество с русскими артистами: "Это все равно, что обниматься с убийцами"

Известный дирижер Оксана Лынив попала в скандал / Фото: Facebook

В итальянском театре Comunale Bologna 7-9 апреля состоится премьера оперы "Иоланта" Петра Чайковского. Дирижером выступает Оксана Лынив, которая родом из Украины. Эту программу также планируют показать в Германии.

Как сообщается на официальной странице культурной платформы Ковчег "Украина" в Facebook, в постановке Лынив будут принимать участие российские артисты. Якобы с ними Лынив готова работать, если те напишут заявление об осуждении войны.

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В связи с этим несколько украинских артистов отказались играть концерты и призывают бойкотировать их.

В это тяжелое время для моей страны, культурный фронт ведет не менее упорную борьбу! Я сообщаю, что не участвую в проектах, в которых задействованы русские и русская музыка, – написала оперная певица Людмила Корсун.

Людмила Корсун отказалась работать вместе с российскими музыкантами / Фото: facebook.com/luda.korsun

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Играть музыку русских композиторов и с участием российских музыкантов отказалась и композитор Виктория Полева. У нее также твердая позиция относительно этого вопроса:

Война идет везде, все духовные действия (а музыка и есть духовное действие) есть оружие. Каждое выступление украинского композитора сейчас является политическим выражением. И если моя музыка будет сливаться в одном концерте с русским, то это все равно, что обниматься с убийцами.

Виктория Полева отказалась сотрудничать с российскими артистами / Фото: facebook.com/victoriavita.poleva

Что говорит Лынив?

В Facebook дирижер написала, что никогда не выступала и не будет выступать в россии, а Чайковский не имеет отношения к действиям путина.

Общепопулярные призывы и лозунги сделать Чайковского ответственным в действиях нынешнего действующего президента России, преступника и убийцы, меня не убеждают, – заявила Лынив.

Справка: Оксана Лынив родилась в городе Броды Львовской области. Она стала первой женщиной в должности главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в городе Грац. В 2021 году стала первым дирижером на Байройтском фестивале в Германии. Сейчас Лынив работает музыкальным директором Муниципального театра Болонье.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Оксану Лынив орденом княгини Ольги III степени.

Ранее сообщалось, что звезды со всего мира споют в поддержку Украины на концерте 8 апреля: там будут Мадонна, The Weeknd, Билли Айлиш и другие.

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