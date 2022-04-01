Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Потапу угрожают

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

От Мадонны до Red Hot Chili Peppers: звезды со всего мира споют в поддержку Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 08:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Всемирно известные звезды объединятся на онлайн-мероприятии в соцсетях Social Media Rally, чтобы поддержать нашу страну
Мировые звезды примут участие в мероприятии в поддержку Украины
Мировые звезды примут участие в мероприятии в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Известные селбретис продолжают выступать в поддержку украинского народа. На днях провели благотворительное мероприятие по сбору средств в Бирмингеме. Сейчас же ожидается следующий ивент, цель которого – помочь Украине.

Онлайн-митинг запланирован на 8 апреля в рамках кампании Stand Up for Ukraine Rally. Мероприятие организует Global Citizen. Также с помощью этого мероприятия планируют призвать правительство стран по всему миру поддержать гуманитарные усилия Украины.

Реклама

Как сообщает Rolling Stone, такой ивент состоится за день до саммита, который организуют премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. На саммите будет проводиться сбор средств для помощи беженцам и переселенцам из Украины, а также других стран, где есть зоны военных конфликтов, в частности Йемен, Южный Судан и Афганистан.

Отмечается, что на онлайн-мероприятии примут участие Мадонна, U2, Селин Дион, Билли Джоэл, Хью Джекман, Green Day, Фаррелл, Оззи Осборн, Red Hot Chili Peppers, Крис Рок, Деми Ловато, Pearl Jam, The Weeknd, Билли Айлиш и многие другие знаменитости.

Событие должно сплотить людей в соцсетях, чтобы оказывать давление на правительства и корпорации для получения дополнительной финансовой поддержки для помощи людям, пострадавшим от войны.

Реклама

Организаторы этого инвента планируют собрать миллиарды долларов.

Напомним, ранее в Варшаве прошел благотворительный концерт в поддержку Украины.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале . Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять