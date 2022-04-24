Поднимают боевой дух и вселяют веру: украинские песни о войне, которые надо добавить в плейлист

Песни сегодня - еще один вид оружия в борьбе против оккупантов / Фото: открытые источники

24 февраля навсегда войдет в историю черным цветом. Это день, когда Россия напала на Украину, без оглашения войны. Это вопиющее событие разделило жизнь каждого украинца на до и после. Наша нация сейчас сильна и объединенная как никогда. Миллионы людей защищают Родину по всем фронтам. Артисты – не исключение. Кто-то с оружием в руках, другие – с помощью острого слова, волонтерства и благотворительных инициатив на благо Украины, а также своего голоса.

В светлый праздник Пасхи делимся песнями от украинских артистов, которые нашли в себе силы выпустить новые хиты, ведь для многих сейчас музыка – настоящее спасение от тревог и горестей, которые переживает каждый украинец из-за российского вторжения.

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Следующие хиты заставляют сердце биться сильнее: они о войне, о нашей победе, о мужестве украинского народа. Обязательно добавьте их в свой плейлист!

Украинские песни о войне, которые надо услышать

ARMY REMIX | Andriy Khlyvnyuk x The Kiffness

Pink Floyd/Andriy Khlyvniuk – "Ой у лузі червона калина"

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Александр Пономарев – "УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ"

PROBASS ∆ HARDI – "ДОБРОГО ВЕЧОРА"

Сергей Бабкин: "Я солдат" – Русский военный корабль, иди нах*й

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Макс Барских – "Буде весна"

"Антитіла" – "Топити за своє"

Artem Pivovarov – "Не твоя війна"

ТНМК и Kozak System – "Мамо"

Тарас Боровок — "Байрактар"

Оля Цибульская – "Минає день"

KAZKA — I Am Not Ok

MELOVIN — "Не зволікай"

Олег Скрипка – "Героям слава!"

"СКАЙ" — "Не Відступати і Не Здаватись"





THE HARDKISS – "Як ти?"

Настя Каменских — "Я – Україна"

TamerlanAlena X Andi Vax – "Моя Україна"

Go_A – Kalyna

ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou

Tabakov – "Забирайся, війна!"

Наталія Могилевська – "Ми будем стояти!"

Марія Яремчук – "Дорога Воїна"

GARNA – "Моя Земля"

Арсен Мирзоян "Моя країна"

Благодарим всех артистов, которые продолжают трудиться и в это самое непростое время в современной истории приободрять украинцев.

Верим в ВСУ и нашу победу!

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