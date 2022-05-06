Дочь Кузьмы Скрябина решила расстаться с личной вещью отца, чтобы помочь украинцам

Барбара Кузьменко выставит на аукцион личную вещь покойного музыканта. / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara

Единственная дочь легендарного Кузьмы Скрябина, которого не стало семь лет назад, вместе с семьей решили выставить на аукцион личную вещь музыканта, в которой он часто выступал на концертах.

Мы решили передать на аукцион футболку отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся. Все будет Украина!, – написала Барбара в Instagram.

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Фолловеры поддержали решение наследницы Скрябина и отметили, что девушка – дочь своего отца:

Супер. Вы хорошая дочь своего отца. Лучшая семья.

Просто знайте, что по вашему отцу скучаете не только вы, но и вся Украина. Невероятный артист, украинец, человек.

Молодцы, достойный поступок.

Скриншот Instagram

Кроме того, Барбара Кузьменко активизировала благотворительный фонд имени своего отца. Девушка закупает дефицитное и ценное лекарство для украинцев в горячих точках страны. Известно, что она уже посылала медикаменты в Харьковскую, Черниговскую и Киевскую области.

Скриншот Instagram

Кратко о дочери Кузьмы Скрябина

Мария-Барбара родилась в 1997 году в браке Андрея Кузьменко и Светланы Бабийчук. Девушку назвали в честь кумира певца, актрисы Барбары Брыльской. Девушка училась в Медицинском университете имени Богомольца.

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В 2020 году Барбара вышла замуж. Мужем девушки стал ее однокурсник – Виктор Тур.

Напомним, что волонтерством занимается также приемная дочь Святослава Вакарчука – Диана Фонарева.