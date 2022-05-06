Дочь Кузьмы Скрябина решила расстаться с личной вещью отца, чтобы помочь украинцам

Барбара Кузьменко выставит на аукцион личную вещь покойного музыканта. / Фото: instagram.com/kuzmenko_barbara
Единственная дочь легендарного Кузьмы Скрябина, которого не стало семь лет назад, вместе с семьей решили выставить на аукцион личную вещь музыканта, в которой он часто выступал на концертах.
Мы решили передать на аукцион футболку отца. В ней он зажигал концерты еще в далеком 2014 году. Собранные средства пойдут на поддержку ВСУ и медикаменты для нуждающихся. Все будет Украина!, – написала Барбара в Instagram.
Фолловеры поддержали решение наследницы Скрябина и отметили, что девушка – дочь своего отца:
- Супер. Вы хорошая дочь своего отца. Лучшая семья.
- Просто знайте, что по вашему отцу скучаете не только вы, но и вся Украина. Невероятный артист, украинец, человек.
- Молодцы, достойный поступок.
Кроме того, Барбара Кузьменко активизировала благотворительный фонд имени своего отца. Девушка закупает дефицитное и ценное лекарство для украинцев в горячих точках страны. Известно, что она уже посылала медикаменты в Харьковскую, Черниговскую и Киевскую области.
Кратко о дочери Кузьмы Скрябина
Мария-Барбара родилась в 1997 году в браке Андрея Кузьменко и Светланы Бабийчук. Девушку назвали в честь кумира певца, актрисы Барбары Брыльской. Девушка училась в Медицинском университете имени Богомольца.
В 2020 году Барбара вышла замуж. Мужем девушки стал ее однокурсник – Виктор Тур.
Напомним, что волонтерством занимается также приемная дочь Святослава Вакарчука – Диана Фонарева.