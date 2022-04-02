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Какая красавица! Святослав Вакарчук показал редкое фото с дочерью во Львове

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 апреля, 11:49
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Фронтмен группы "Океан Ельзи" вместе с приемной дочерью Дианой Фонаревой подняли сине-желтый флаг
Святослав Вакарчук с дочерью поднял флаг Украины
Святослав Вакарчук с дочерью поднял флаг Украины / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук с первых дней войны России против Украины сразу же вступил в ряды теробороны в родном Львове. Также он ездит по разным городам нашей страны и помогает пострадавшим.

Сейчас Вакарчук приехал на несколько дней во Львов. Там он встретился со своей приемной дочерью Дианой. В Instagram артист опубликовал совместное фото с девушкой.

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На фото музыкант вместе с дочерью держат флаг Украины, подаренный военнослужащими.

Этот флаг – подарок от бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Развернули его во Львове вместе с дочерью Дианой, – написал певец.

Кроме того, лидер "Океана Ельзи" рассказал, что Диана с первых дней войны волонтерит во Львове и помогает беженцам.

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Она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают беженцам с Востока, попавшим во Львов, найти убежище в разных городах Европы, – добавил музыкант.

Фолловеры сразу же засыпали комплиментами дочь Вакарчука:

  • Какая красива у вас Диана.
  • Семья героев!
  • Молодец, Диана.
  • Спасибо, что воспитали такую дочь! Берегите себя и ее!
Скиншот Instagram

Отметим, что Диана Фонарева – дочь первой жены Вакарчука Ляли Фонаревой от экс-мужа, львовского бизнесмена Владимира Тарасюка. К слову, Святослав и Ляля были в браке 20 лет. Летом 2021 года они сообщили о разводе.

Несмотря на то, что Диана – приемная дочь, певец воспитывал ее как родную. Он и сейчас поддерживает теплые отношения с девушкой.

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Как известно, в 2018 году Диана окончила Ноттингемский университет в Великобритании и получила диплом магистра.

Следует добавить, что в августе 2021 года Вакарчук впервые стал отцом. Его избранница, продюсер Евгения Яцута – родила ему сына Ивана.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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