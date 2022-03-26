Гагарина, Тимати, Лепс и другие: Минкульт готовит санкции 47 звездам, поддерживающим войну Путина в Украине

Все пособники Путина будут наказаны / Фото: открытые источники

Украина вот уже больше месяца продолжает отбивать атаки российского оккупанта и делает это по всем фронтам. Кроме российских солдат, будут наказаны и артисты, которые поддерживают военное безумие Путина в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на странице в Facebook сообщил, что Министерство культуры и информационной политики готовит документ с именами публичных людей, которые своими заявлениями и поступками оказывают поддержку путинскому режиму и выступают за войну в Украине. Против них будут задействованы санкции.

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Александр Ткаченко

Мы в Министерство культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, публично заявивших о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Далее – согласование СНБО и Президента.

В этом списке значатся такие имена (список из ФБ – не полный):

Певцы и музыканты:

Николай Басков;

Дмитрий Билан;

Полина Гагарина;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, он же Джиган;

Лариса Долина;

Сергей Жуков;

Григорий Лепс;

Николай Расторгуев;

Тимур Юнусов, он же Тимати.

Актеры и режиссеры:

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Дмитрий Харатьян;

Яна Поплавская;

Дмитрий Певцов;

Никита Михалков;

Владимир Машков;

Марат Башаров.

Политики, пропагандисты и пособники Кремля:

Аскер-заде Наиля Вагиф кизы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";

Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;

Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";

Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;

Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.

Также санкции вводятся против двух юридических лиц:

владельцев спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";

ООО "8 канал".

Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем". Работаем.

Также напомним, Латвия внесла в черный список 25 российских деятелей культуры.

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