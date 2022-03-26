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Гагаріна, Тіматі, Лепс та інші: Мінкульт готує санкції 47 зіркам, які підтримують війну Путіна в Україні

26 березня, 20:52
Україна веде боротьбу по всіх напрямках: чистка зірок, які підтримують кривавий режим Путіна, продовжується

Всі посібники Путіна будуть наказані / Фото: открытые источники

Україна ось уже більше місяця продовжує відбивати атаки російського окупанта і робить це по всіх напрямках. Окрім російських солдатів, будуть покарані і артисти, які підтримують військове безумствоо Путіна в Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на сторінці у Facebook повідомив, що Міністерство культури та інформаційної політики готує документ з іменами публічних людей, які своїми заявами та вчинками підтримують путінський режим та виступають за війну в Україні. Проти них буде задіяно санкції.

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Олександр Ткаченко

Ми у Міністерстві культури та інформаційної політики підготували новий список із 47 одіозних пропутінських скоморохів, які публічно заявили про підтримку військових злочинів путіна в Україні. Кабмін нашу пропозицію підтримав. Далі – погодження за РНБО та Президентом.

У цьому списку значаться такі імена (список із ФБ – не повний):

Співаки та музиканти:

  • Микола Басков;
  • Дмитро Білан;
  • Поліна Гагаріна;
  • Олег Газманов;
  • Денис Вайнштейн, він же Джиган;
  • Лариса Доліна;
  • Сергій Жуков;
  • Григорій Лепс;
  • Микола Расторгуєв;
  • Тимур Юнусов, він же Тіматі.

Актори та режисери:

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  • Дмитро Харатьян;
  • Яна Поплавська;
  • Дмитро Пєвцов;
  • Микита Михалков;
  • Володимир Машков;
  • Марат Башаров.

Політики, пропагандисти та посібники Кремля:

  • Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал "Росія-1";
  • Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
  • Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал "Звезда";
  • Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
  • Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційної агенції REGNUM.

Також санкції запроваджуються проти двох юридичних осіб:

  • власників супутникового телеканалу "Союз", що транслюється на супутниках "Eutelsat W-4" та "Ямал-201". Офіційно вони називаються некомерційна організація "Місцева православна релігійна організація Свято-Сіміонівське архієрейське подвір'я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії Російської православної церкви (московський патріархат)";
  • ТОВ "8 канал".

Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, "русская воєнная пєсня, пливі вслєд за русскім корабльом". Працюємо.

Також нагадаємо, Латвія внесла до чорного списку 25 російських діячів культури.

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