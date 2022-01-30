Дорофеева в ультрамини зажгла на Голосі країни с военным оркестром (видео)

DOROFEEVA устроила танцы с военным оркестром на сцене "Голосу країни" / Фото: YouTube, instagram.com/goloskrainy_official

Александр Свириденко из Первомайска Николаевской области пришел на шоу "Голос країни" с поддержкой – вместе с 20-летним вокалистом выступил военный оркестр. Александр не только поет, но и играет на гитаре.

Для слепых прослушиваний коллектив выбрал песню группы Сальто назад – "О мамо". К ним развернули кресла Надя Дорофеева и Оля Полякова.

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Александр Свириденко – "О Мамо" – Голос країни 12:

После того, как Александр выбрал команду DOROFEEVA, певица выбежала на сцену и устроила танцы с музыкантами. Для эфира Надя выбрала короткое платье-пиджак и трендовые черные туфли на каблуках.

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Дорофеева также предложила Александру и его коллегам выступить на ее сольном концерте. Возможно, в будущем мы увидим коллаборацию Нади с военным оркестром.