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Полякова пригрозила Дорофеевой запереть ее в гримерке (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 00:45
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Звездные тренеры нового сезона "Голосу країни" едва не поссорились из-за участницы
Оля Полякова разозлилась на Надю Дорофееву из-за участницы "Голосу країни"
Оля Полякова разозлилась на Надю Дорофееву из-за участницы "Голосу країни" / Фото: YouTube

С началом слепых прослушиваний на "Голосе країни" 2022 звездные тренеры вынуждены бороться за лучших вокалистов, которые приходят испытать свои силы.

Так, в первом выпуске 12-го сезона вокального проекта выступила 22-летняя Инесса Грицаенко, которая представила необычную версию хита "Гуси". Девушка настолько впечатлила своим номером, что к ней развернулись все четыре кресла.

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Напомним, тренерами шоу в этом году стали Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Смотрите выступление Инессы Грицаенко в шоу "Голос країни":

Инесса не долго думала и выбрала команду DOROFEEVA, чей подопечный стал победителем шоу в прошлом году. Надя очень обрадовалась решению девушки, в отличие от Оли Поляковой – певица заявила, что запрет соперницу в гримерке.

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Я в следующий раз прикрою шваброй твою гримерку, – обратилась к Дорофеевой Полякова.

По итогам первого выпуска слепых прослушиваний, в команде Оли Поляковой двое участников, у Нади Дорофеевой – трое, у Святослава Вакарчука- двое и у Потапа – один.

В шоу "Голос країни" также появилось пятое кресло, которое заняли Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Согласно новым правилам, они могут дать второй шанс участнику, которого не выбрали тренеры шоу.

Ранее мы рассказывали, что защитник донецкого аэропорта довел тренеров "Голосу країни" до слез и попал в команду Поляковой.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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