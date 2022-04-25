Джамала призналась, о чем говорила в частном разговоре с первой леди Турции

Джамала рассказала о разговоре с женой президента Турции / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Недавно Джамала стала гостьей религиозного ужина для украинских детей-сирот, организованного первой леди Турции Эмине Эрдоган. Детали разговора украинская певица крымскотатарского происхождения рассказала телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

В этот момент, когда она ест, я должен ей рассказывать о том, что русские солдаты насилуют и убивают украинских детей, а затем сжигают и хоронят их тела. Я понимаю, что это, возможно, не слишком вежливо и уместно, но у меня нет другого выбора. Я использую каждый момент, – рассказала певица.



Джамала подчеркнула, что, по ее мнению, поддержка Украины в мире пока недостаточна. Она уверена, что украинцы нуждаются всего – от оружия до еды, а помощи уже не хватает.

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Два месяца политики решают и никак не решат, как бы так разрулить этот вопрос, чтобы никого не задеть. Так не выйдет. Поддержки недостаточно, это я вам определенно скажу. Более того, никто не знает, сколько ее нужно, – убеждена Джамала.

Ранее Джамала рассказала, как вывезла детей за границу и собирала деньги для Украины.