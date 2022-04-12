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"Я не могла говорить": Джамала рассказала, как вывезла детей за границу и собирала деньги для Украины (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 19:26
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Украинская певица активно помогает в сборе средств в помощь украинским беженцам и ВСУ
Джамала рассказала, как с детьми выбралась за границу во время войны
Джамала рассказала, как с детьми выбралась за границу во время войны / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала застала первые дни полномасштабного вторжения оккупантов на территорию Украины в столице. Артистка со своей семьей сидела в укрытии, а потом вывезла детей из страны.

Джа была в дороге несколько суток, она и дети пешком шли от украинской части границы до румынской. По словам звездной мамы, ей не пришлось долго объяснять старшему сыну причину отъезда – он все понял и практически не капризничал.

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Я объясняла старшему, я сказала, что надо мне помочь, у нас война: "Это такая игра, где мы должны победить, а чтобы победить, ты должен мне помочь". И это сработало, – рассказала певица.

Как призналась Джамала в интервью "Зірковому шляху", опубликованном в YouTube, к первому выступлению с начала войны она даже не была готова. Это был финал Нацотбора на "Евровидение" в Германии, где она исполнила песню "1944".

Я когда приняла это предложение, честно вам скажу, я вообще не понимала, как буду петь. Мне очень трудно было говорить, я просто шла как во сне... Я даже не настроилась на выступление. Я понимала, что это даже было не пение, это были слезы..., – сказала Джа.

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Выехав из Украины Джамала обозначила своей целью не сидеть сложа руки и ждать победы, а доносить до иностранцев информацию о происходящем в Украине, рассказывать реальные истории и объяснять людям, которые этого не знают, что такое война.

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Они сочувствуют, но до конца не все понимают, что происходит. Людям, живущим в достатке, мире, цивилизации, им трудно понять, как сосед может прийти и начать убивать, – отметила Джамала.

Джамала посетила Исландию, где приняла участие в благотворительном концерте
Джамала посетила Исландию, где приняла участие в благотворительном концерте / Фото: instagram.com/jamalajaaa

При этом люди из Европы приглашают украинцев к себе жить, собирают огромные суммы для беженцев, детей и военных. Джа считает, что это хороший знак:

В Литве была огромная поддержка – они во время "Голоса" писали "Собираем на украинскую армию". Была колоссальная сумма собрана в Бирмингеме.

В целом с концертами Джамала посетила уже много стран и дала более 60 интервью.

Ранее Джамала высказалась о молчании российских звезд, которые родом из Украины.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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