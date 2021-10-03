Джамала решилась на короткую стрижку. Теперь певица носит каре (фото)

Джамала сменила имидж и коротко подстригла волосы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая недавно поскандалила со своим бывшим продюсером, поделилась с поклонниками новыми фотографиями – на них артистка позирует в неожиданно амплуа.

Джа примерила на себя образ роковой дамы, надев черное платье с открытой спиной, но главное – у нее короткие волосы. Вот так исполнительница выглядит с каре.

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Джамала удивила фанов каре / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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В сторис Джамла показала процесс подготовки нового образа. Этот лук создали специально для пятого выпуска "Танців з зірками", который посвящен мировому и украинскому кино.

Джамала с короткими волосами / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Вероятно, Джамала надела парик, но возможно певица на самом деле решится на такую прическу. Ведь выглядит она с ней очень гармонично.

Ранее Джамала примеряла на себя образ, одновременно напоминающий Эми Уайнхаус и Леди Гагу. Артистка облачилась в пышный светлый парик и примерила ретронаряды.

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